نواب نينوى يطالبون بإنهاء حالة النزاع على املاك الوقفين {الشيعي والسني} في المحافظة

2019/06/23 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقد عدداً من نواب نينوى لقاءً خاصاً من اجل مناقشة القضايا العاجلة التي تخص وضع المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المجتمعين، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أنه تمت مناقشة الصراع المتصاعد على املاك الأوقاف في نينوى ومراجعة حيثياتها .وطالب المجتمعون السادة رؤساء الوزراء والنواب باستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي وبحضور ممثل عن رئيس الوزراء لحسم موضوع التداعيات التي تجري في المحافظة والمتعلقة بالوقفين وإنهاء حالة النزاع القائمة وبالشكل الذي يحفظ حقوق الجميع ، وينأى بالمحافظة عن الاضطراب والتوتر.انتهى

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