بالفيديو.. سيارة عسكرية ترهب اطفال ونساء بنيران اسلحتها في بغداد

2019/06/23 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تعرضت عجلة مدنية للرمي باطلاقات نارية من قبل سيارة عسكرية لفتح الطريق قرب محطة وقود الجبهة في بغداد.

ويظهر مقطع الفيديو، صراخ الاطفال والنساء داخل العجلة المدنية حينما وجه احد الجنود نيران سلاحه على العجلة اثناء مرورها في احدى ضواحي بغداد لفتح الطريق.واستهجن النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي هذا التصرف، منشادين وزارة الدفاع الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الجنود الذين ارهبوا النساء والاطفاء وجعلهم عرضة للخطر المميت لمجرد فتح الطريق.انتهى

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