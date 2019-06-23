السفارة التركية تنفي توقف منح سمة الدخول الالكترونية للمواطنين العراقيين

2019/06/23 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السفارة التركية في بغداد، اليوم السبت، توقف منح سمة الدخول (الفيزا) الالكترونية (Cl) للمواطنين العراقيين

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