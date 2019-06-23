إجرام نينوى يعلن تحرير امرأة بعد خمسة ايام من اختطافها في ايمن الموصل

2019/06/23 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مكتب مكافحة جريمة الخطف التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى، اليوم الاحد، عن تحرير امرأة بعد خمسة ايام من اختطافها في

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