النقل تدرس شراء طائرات إيرباص حديثة

2019/06/23 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

بحث وزير النقل عبد الله لعيبي والوفد المرافق له، من داخل مصانع شركة “Airbus” الفرنسية، امكانية رفد اسطول الخطوط الجوية العراقية بطائرات حديثة تتناسب مع تطلعات الوزارة ومواكبة التطورات العالمية.

وقال بيان للوزارة تلقت “الصباح”، نسخة منه عن لعيبي: ان “الوزارة تسعى الى تطوير الخدمات التي تسهم في رفع مستوى الناقل الوطني العراقي وتليق بسمعته من خلال استيراد طائرات حديثة من شركات عالمية ذات معايير رصينة”.



وتابع لعيبي “كان لنا جولة حول اهم الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الطائرات والرادارات والمطارات واهمها” Boeing، Airbus ،ADpi ، THALES” للاطلاع على اهم التطورات العالمية التي نسعى الى وصول الناقل الوطني العراقي الى مصافها”.

وأضاف وزير النقل، ان “الوزارة أبدت استعدادها بافتتاح وجهات جديدة عالمية وعربية خلال الايام المقبلة للانفتاح على العالم، ولذا نسعى الى رفد الخطوط الجوية العراقية بطائرات حديثة من كبرى الشركات العالمية ذات المعايير الرصينة والمتطورة من حيث ما تقدمه من تقنيات متطورة للمسافر وبما يليق وسمعة الناقل الوطني العراقي”.

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