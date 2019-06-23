ُأُنظر الى الدواء على انه صديق يساعدك

2019/06/23 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضير طاهر

يشعر غالبية الناس بالنفور والكراهية للدواء ، وكثيرا مايهملون تناوله ، بينما الدواء في حقيقته هو نتاج جهود نبيلة متكاملة للعلماء الذين أرادوا تخفيف معاناة وعذابات المرضى ، ويعد الدواء أحد أهم إنجازات العقل البشري وعمله الخير .

أقترح على الذين لديهم مشكلة مع تناول الدواء ان يغيروا زاويا النظر له ويتعاملوا مع الدواء على انه صديق مخلص يريد مساعدتنا ، فهو علاج وجد لفائدتنا وتلبية لحاجة أجسامنا ، وتناوله لايعني اننا في حالة ضعف ونقص ومن الخطأ ان نقاوم أخذ الدواء كي نثبت لأنفسنا اننا أقوياء .

تجربتي الشخصية مع الأدوية هي انني كلما أنظر اليها في البيت أشعر بالطمأنينة والأمان والراحة ، وأتعامل معها كضديق رائع يساعدني كلما أطلب المساعدة منه..



وفي نفس الوقت أتذكر عذابات البشر قبل تطور الطب وكيف كانت حياتهم ، على سبيل المثال : تصوروا حجم الألم اُثناء إجراء العمليات الجراحية قبل إكتشاف بنج التخدير !

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