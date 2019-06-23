دبلوماسي سعودي: علاقات علنية مع تل ابيب مسألة وقت

2019/06/23 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رجّح دبلوماسي سعودي في حديث لموقع "غلوبس" الإسرائيلي، أن خروج العلاقات بين السعوديّة وإسرائيل إلى العلن "مسألة وقت"، مقرًّا بذلك بوجود علاقات سريّة،

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