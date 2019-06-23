البرلمان يستضيف عبد المهدي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي

2019/06/23 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف / شيماء رشيد

يستعد مجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني لمناقشة ما تم انجازه في البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة الخاصة بالخدمات، في حين تعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية، استضافة ممثلي 3 وزارات، لمناقشة قانون الضمان الصحي، استعداداً لقراءته للمرة الثانية والتصويت عليه.

وقال عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية، رائد فهمي، في حديث لـ»الصباح»: ان «اللجنة مستمرة في تقييم البرنامج الحكومي فضلا عن التقييمات التي وردت من خلال مشاهدات النواب، لا سيما ان البرنامج الحكومي يحتوي على توقيتات زمنية لبعض الملفات التي يجب ان تتحقق»، كاشفا عن «استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة تلك المسائل قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني».

واضاف فهمي «يوجد انطباع عام لدى البرلمان ان بعض الامور لم تنجز في البرنامج الحكومي بمقابل انجازات أخرى»، مشيرا الى ان «ما انجز محدود قياسا بما ورد بالبرنامج الحكومي مثل البطالة التي بقيت نسبها عالية بالرغم من تثبيت العقود، كما ان ملف الخدمات لم يكن بالمستوى المطلوب».

ولفت الى ان «الكهرباء لم تتحسن في ظل زيادة الانتاج لكن التوزيع يواجه كثيرا من المشكلات وايضا موضوع استكمال بناء المستشفيات والمدارس، بالمجمل فان هناك اموراً كثيرة تحتاج الى نقاش، لا سيما ان الموازنة خصصت الكثير من الاموال لانجاز المشاريع المتلكئة فضلا عن اموال خصصت لاعمار المدارس».

وافاد فهمي بان «الاموال لم تعد عائقا امام انجاز المشاريع لذلك يجب الاستفهام عن المتلكئة منها»، مبينا ان «البرلمان سيتطرق خلال الاستضافة لمبادرة رئيس الوزراء بتوزيع الاراضي التي اطلقها بالرغم من وجود انجازات في محافظة البصرة بعدد القطع التي افرزت ولكن باقي المحافظات لم يردنا عنها أي انجاز».

بدوره ذكر عضو لجنة الصحة فالح الزيادي، لـ»الصباح»، ان «اللجنة عاكفة على اجراء ورش عمل ولقاءات مع الجهات المختصة بقانون الضمان الصحي»، مبيناً ان «اللجنة ستستضيف وزراء الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية اضافة الى ملاكاتها المتقدمة والمختصة والمعنية للنظر بهذا القانون وسماع ارائهم حوله، قبل قراءته للمرة الثانية استعداداً للتصويت عليه».

من جانبها، قالت عضو اللجنة اكتفاء الحسناي: ان “الهدف من لقاء المسؤولين في الوزارات المعنية هو صياغة القانون بشكل صحيح»، مشيرة لـ»الصباح»، إلى ان «اللجنة ستلتقي كل شخص له فكرة في تطوير البرنامج نحو الافضل».

الى ذلك، أوضح عضو اللجنة عبد عون العبادي، لـ»الصباح»، ان اللجنة ستستضيف المدراء العامين في وزارة الصحة لوضع اللمسات الاخيرة على القانون قبل تقديمه للقراءة الثانية»، واصفاً القانون «بأنه سيكون نقلة نوعية بالنظام الصحي

في البلد».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستضيف عبد المهدي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستضيف عبد المهدي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).