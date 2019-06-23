خطط محدثة لحل أزمة السكن ومعالجة العشوائيات

2019/06/23 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

كشفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن اعتمادها خططا ستراتيجية لحل أزمة السكن بحسب السياسة الوطنية المحدثة للاسكان للاعوام 2018 - 2022، مبينة وجود عجز بهذا القطاع يبلغ مليونين و500 ألف وحدة، في حين لفتت إلى ان هناك 3687 تجمعا عشوائيا على مستوى البلاد عدا اقليم كردستان، يسكن فيها ثلاثة ملايين 292 الف نسمة، تحتل بغداد والبصرة المراكز الاولى باعدادها.

وقال وكيل الوزارة، المهندس استبرق الشوك لـ”الصباح”: ان الوزارة تمتلك دراسة موسعة بشأن قطاع السكن والتحديات التي تواجهه وكذلك الحلول والمعالجات، مشيرا الى ان الوزارة عملت على وضع السياسة الوطنية للاسكان للاعوام 2010 ـ 2016 وتحديثها للاعوام 2018 ـ 2022، فضلا عن اعداد ستراتيجية إعادة اعمار المساكن المدمرة في المحافظات المتضررة من الارهاب، فضلاً عن وضع خطط للحد والقضاء على السكن العشوائي وانشاء مشروع المدن الجديدة ووضع خارطة طريق البرنامج الوطني لزيادة وصيانة ومراقبة الرصيد السكني في

البلاد.

وأضاف الشوك أن استمرار العجز السكني بواقع مليونين و500 الف وحدة مع وجود زيادة مستمرة في معدل الاشغال على مستوى الوحدات السكنية والفارق في تلبية الحاجة بين المحافظات، وكذلك التفاوت بين الارياف والمدن مع استمرارية النمو السكاني والانشطار الاسري، فضلا عن تفاقم العشوائيات على اطراف المدن وداخلها، تحديات تواجه عمل الوزارة.

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