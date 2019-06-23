مصرع 11 شخصاً في تحطم طائرة صغيرة في هاواي

2019/06/23 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

لقي 11 شخصًا مصرعهم، جراء تحطم طائرة صغيرة في شمال أرخبيل هاواي الأمريكي، كما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت وزارة النقل في هاواي، في تغريدة

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