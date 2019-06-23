محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية امهرة في اثيوبيا

2019/06/23 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت إثيوبيا، السبت، أن محاولة انقلاب وقعت ضد زعيم ولاية أمهرة ولكنها فشلت.

وقال نيغوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لمحطة

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