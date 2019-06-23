الاعلام العربي يضخم في سقوط قتلى ببغداد لدعم الارهاب،

2019/06/23 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للاسف لعب الاعلام العربي دورا قذرا في دعم الارهاب واحتضانه لاسباب مذهبية واضحة، يحاولون اعادة الروح لعصاباتهم الارهابية الوهابية التي سحقت تحت اقدام رجال المرجعية الرشيدة بفتوى الجهاد الكفائي، اليوم حدث انفجار ببغداد حي البلديات استهدف حسينية للشيعة، فرح للانفجار ايتام فلول البعث، غمرتهم الفرحة، بدأت قنواتهم الفضائية في القول الانفجار خلف العشرات وبعضهم قال المئات من القتلى والجرحى، غمرتهم السعادة وهذا دليل لسقوطهم الاخلاقي والقيمي، الاعلام الخليجي الوهابي حدد عدد القتلى والجرحى

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»

قالت مصادر بالشرطة العراقية، إن قنبلة انفجرت في مسجد بشرق بغداد، اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وأوضح مصدر كبير بالشرطة، أن حزاماً ناسفاً أو عبوة ناسفة استخدمت في الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وتوقع المصدر ارتفاع عدد القتلى؛ إذ إن كثيراً من المصابين في حالة خطيرة.

وتحسّن الأمن في بغداد بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في 2017 وصارت التفجيرات نادرة في المدينة.

بعد التحري مراسل قناة العهد ذهب للحسينية وتبين الانفجار كان قنبلة صوتية خلفت اربعة جرحى مصلين واثنان حراس جرحوا بسبب الانفجار سبب لهم تصادم وكانت جروح عبارة عن كدمات بسيطة، اتذكر مذيعة عراقية ممسوخة عملت بقناة الجزيرة اسمها منتهى وكانت تعمل في اذاعة بغداد بنهاية الثمانينيات من القرن الماضي معروفة اصلها نجفي ونفسها قدمت نفسها في اسم منتهى الرماحي، قناة الجزيرة رفضوا قالوا لها عليكم تغير اللقب من الرماحي الى الرمحي هههههه ومن الجنسية العراقية الى الاردنية هذا الكلام بزمن حكم صدام الجرذ الهالك، بيوم سقوط صنم هبل في ٩نيسان عام ٢٠٠٣ الجزيرة اثارة موضوع الذباب ماتم مكافحته وراح يقضي على الشعب العراقي هههه تيسر علوني عمل حوار مع المواطنيين وصدفة شاهدت سيدة عراقية قدمت نفسها بفلانة وقالت لمراسل قناة الجزيرة انا خالة المذيعة التي تعمل بقناتكم منتهى الرماحي هههههههه اعلام عربي منحط وقذر مزور للحقائق، وانا على يقين منتهى الرماحي ملك الاردن منحها جنسية اردنية، عندي صديق كان مطلوب للبعث وهرب مع البدو بالسعودية القوا القبض عليه لكنه انكر قال لهم انا سعودي ……الخ الاخ كان دعوة تسليمه يعني الاعدام، وهرب من السجن من خلال امير سعودي شمري الرجل قدمه قريب له ومن قبيلته…..الخ يقول جاء لربعنا المعتقلين عراقي خفاجي عنده جنسية اردنية قال لهم سوف ادعي انكم اردنيون لكن بشرط اكون شيخ عليكم واسس عشيرة جديدة ههههههه واخذهم لبادية معان الاردنية، بكل الاحوال نحمد الله ونشكره الانفجار كان قنبلة صوتية ولم يقتل اي احد بل والقنبلة الصوتية تبين من وضعها في الحسينية عنده خلاف حول الحسينية حسب تصريح اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة لمتابعة انفجار الحسينية في حي البلديات بشرق بغداد.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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