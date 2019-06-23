2019/06/23 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر حوار داخل زلعة :==========في رحلة خاطفة إلي القاهرة نمت في القطار ، فرأيت في منامي امرأة كان خيالي في اليقظة دائما ما يرسمها لي كنموذج للمرأة مكتملة البهاء والتي ينبغي لي حين اصادفها أن أهيم بها عشقا ، يا إلهي!! ، ها هي ذي قد جاءتني في المنام ، وتعارفنا ، وتلاقينا ، وتحادثنا وواعدتها وواعدتني ، كان الحب بيننا ينمو مثل زهرة لا يتطلب رعايتها سوي ألا تحجب عنها شمس الله ، لم أكن أنصت لما تقوله......

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