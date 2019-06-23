2019/06/23 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار في ذكرى العدوان النازي على الاتحاد السوفيتي اليوم يصادف بداية العدوان النازي على الاتحاد السوفيتي وتنفيذ خطة "بارباروسا" ( الاسم الرمزي لخطة حرب ألمانيا النازية ضد الاتحاد السوفيتي) وذلك بشن هجوم خاطف على القوى الاساسية للجيش الاحمر غربي نهر الدنيبر ونهر دفينا الغربية، ومن ثم بلوغ خط ارخانغلسك – الفولغا – استراخان.ففي فجر 22 يونيو/حزيران عام 1941 بدأت المانيا النازية، انتهاكا لمعاهدة عدم ا......

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