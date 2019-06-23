2019/06/23 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور (عدو الله ) بين الخوارج وعبد الله بن الزبير فى الفتنة الكبرى الثانية مقدمة 1 ـ اسفرت الفتنة الكبرى الأولى عن تولى معاوية ، ثم عهد معاوية لابنه بالخلافة ومات فثار الحسين بن على وكانت مذبحة كربلاء ، وتبعها غزو المدينة وانتهاك حرمتها ثم غزو مكة حيث أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة ، مات يزيد بن معاوية وتولى ابنه معاوية فإعتزل الحكم وقتله أهله ، ودخلت المنطقة فى فوضى وحروب أهلية فى هذه الفت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - (عدو الله ) بين الخوارج وعبد الله بن الزبير فى الفتنة الكبرى الثانية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - (عدو الله ) بين الخوارج وعبد الله بن الزبير فى الفتنة الكبرى الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).