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شاهد بالفيديو.. عاصمة اغنى دول العالم لا تحتوى شوارعها على اشارة مرور شغالة


شاهد بالفيديو.. عاصمة اغنى دول العالم لا تحتوى شوارعها على اشارة مرور شغالة
2019/06/23 | 02:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: NXa42a7efpo

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