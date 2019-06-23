2019/06/23 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف إن بلاده تقبل بوجود “عدد كبير” من الديانات المختلفة على أراضيها ما دام أتباع هذه الديانات ملتزمين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس ألمانيا الأسبق: أكرر ما قلته قبل سنوات بشدة أكبر .. "الإسلام جزء من ألمانيا") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس ألمانيا الأسبق: أكرر ما قلته قبل سنوات بشدة أكبر .. "الإسلام جزء من ألمانيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).