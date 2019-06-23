2019/06/23 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على سوء الخدمات وأداء الحكومة والبرلمان.وقال احد المشاركين في التظاهرة بأن المئات من المتظاهرين نظّموا تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رفعوا خلالها لافتات تندد بالفساد وسوء الخدمات وطالبوا بإكمال تشكيل الكابينة الحكومية التي تخلو من وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية، وأعلنوا مساندتهم لتظاهرات محافظة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات في بغداد والبصرة وكربلاء للمطالبة بالقضاء على الفساد وسوء الخدمات وكالة الاستقلال.

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