هيئة الكمارك في المطار تحتجز شحنة من الادوية هندية المنشا مخالفة لضوابط الأستيراد

2019/06/23 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في الهيئة العامة للكمارك عن مصادرة كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع هندية المنشأ كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد دون استحصال الموافقات الرسمية لها.وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها انها قامت بحجز شحنة الادوية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ لمخالفتها الضوابط والتعليمات الكمركية.يذكر...

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