مسرور بارزاني يطمئن مكونات كوردستان: الحكومة المقبلة ستحمي حقوقكم

2019/06/23 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني، أن الحكومة المقبلة ستحمي حقوق كافة مكونات كوردستان وتكون صوتاً للجميع.

وقال مسرور بارزاني عبر تويتر: «اجتمعت اليوم بممثلين عن المكون المسيحي والتركماني في أربيل لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة».

وأضاف رئيس وزراء الإقليم المكلف أنه شدد لممثلي التركمان والمسيحيين على الدور الهام المنوط بالمكونات العرقية والدينية في الإقليم، وقال: «أكدت لهم أن الحكومة المقبلة ستحمي حقوقهم وستظل صوتًا للجميع».

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني، قد عقد السبت، سلسلة لقاءات مع أحزاب تركمانية ومسيحية، لبحث مشاركتها في الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم.

واستهل مسرور بارزاني مشاوراته ومفاوضاته لتشكيل الكابينة الجديدة الأسبوع الماضي، بسلسلة لقاءات عقدها في السليمانية، حيث التقى بوفود الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير والحزب الاشتراكي الكوردستاني.

فيما اجتمع رئيس الوزراء المكلف اليوم مع تسعة أطراف وأحزاب تركمانية، وبعدها زار مقر المكتب السياسي للجبهة التركمانية.

‎كما التقى مسرور بارزاني بوفد تحالف الاتحاد القومي المسيحي وقيادة الحركة الديمقراطية الاشورية ومجلس الشعب الكلداني السرياني الآشوري.

ويخصص برلمان كوردستان المكون من 111 مقعداً، 5 مقاعد للمكون التركماني، و5 مقاعد أخرى للمكون المسيحي، ومقعد واحد للأرمن، ضمن كوتا الأقليات.

وكُلف مسرور بارزاني من قبل رئيس الإقليم بتشكيل الحكومة قبل نحو عشرة أيام، وتعهد مراراً بإكمال تشكيل الحكومة قبل انقضاء الموعد المحدد.

وأمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على برلمان كوردستان للمصادقة عليها.

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