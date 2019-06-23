2019/06/23 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى بنشوب حريق في غابات الموصل السياحية.وقال المصدر ان “سيارات الإطفاء هرعت الى موقع الحادث بالجانب الايسر لمدينة الموصل للسيطرة عليه قبل اتساعه وامتداده لمساحات كبيرة جدا”.وبين المصدر ان “فرق الدفاع المدني انتشرت أيضا قرب المنشآت الحيوية في المنطقة كفندق نينوى الدولي ومجمع السدير السياحي ومجمع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتراق اجراء من غابات الموصل السياحية وكالة الاستقلال.

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