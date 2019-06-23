احتفالية تخرج دورة ٧٢ من الكلية العسكرية لضباط الجيش العراقي السابق

2019/06/23 | 03:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد :انتخاب القيسي

برعاية اللواء هلال عبد الرحمن سليمان وبأشراف النقيب قوات خاصة فيصل غازي والعقيد حسين نادر، احتفل مجموعة من ضباط الجيش العراقي السابق من جميع محافظات العراق يوم السبت الموافق ٢٢ حزيران بالذكري ٣١ لتخرج الدورة ٧٢ من الكلية العسكرية الاولى لسنة ١٩٨٨.هذا وقد اشاد اللواء هلال سليمان بما قدمه ضباط الجيش السابق من تضحيات للدفاع عن وطنهم العراق، داعيا الله عز وجل ان يحفظ العراق واهله من كل شر .

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