محمد ماجد ديُوب - كلامّ في الفلسفة

2019/06/23 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_ماجد_ديُوب كلامٌ في الفلسفةعندما إبتدأ الفكر الفلسفي مع إكتمال نموّ الدّماغ في الإنسان كان الهدف هو الإجابة على أسئلةٍ يطرحها الإنسان في محاولةٍ مازالت مستمرّةً للحصول على إجابات تساعده على فهم الحياة وحلّ ألغازها الكثيرة التي لاتُعدّ ولاتًحصى وإن حلّ العلم اليوم في محل الريّادة مبعداً الفلسفة إلى المرنبة الثانيّة وبدون إستعراضٍ لتاريخ الفلسفة نجد أنّه علينا التّركيز على أهمّ طرحيْن في مسارها التّاريخي......

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