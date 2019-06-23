2019/06/23 | 04:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم وثائقي يكشف عن أشياء "غريبة" بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاتهيتوقع أن يكشف فيلم وثائقي جديد عددا من التفاصيل الجديدة عن حياة نجم البوب الراحل، مايكل جاكسون، ومعطيات غير مسبوقة بشأن وفاته.و إن فيلما وثائقيا جديدا سيبث على قناة "كويست ريد"، سيستعرض شهادات جديدة بشأن جاكسون والظروف المحيطة بوفاته.وتوفي مايكل جاكسون يوم 25 حزيران من عام 2009، عن عمر ناهز 51 عاما، إثر جرعة زائدة وقوية من مخدر بروبوفول.وسيكشف المحققون أورلاندو مارتينيز ودان مايرز وسكوت سميث، خلال الفيلم الوثائقي، ما عثروا عليه داخل الغرفة التي توفي فيها جاكسون.وقال مارتينيز "كانت هناك مذكرات وبعض الأوراق المرمية في كل أنحاء الغرفة، إلى جانب عبارات وشعارات مكتوبة على الأبواب..كانت الغرفة صورة عن فوضى".

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