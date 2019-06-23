تفاصيل «صفقة القرن»: «50» مليار دولار لتصفية القضية الفلسطينية

2019/06/23 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقينقلت وكالة «رويترز»، عن مسؤولين أميركيين ووثائق راجعتها، أمس السبت، أنّ خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة بـ»صفقة القرن»، ستعرض استثمارات بقيمة 50 مليار دولار أميركي، على فلسطين والدول العربية المجاورة.وذكرت الوكالة، عن المصادر، أنّ خطة «الاقتصاد أولاً»، «ستدعو إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة».وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها «رويترز»، فإنّ الخطة تشمل 179 مشروعاً للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، وتقترح أول مرحلة منها استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.ومن المقرر أن يقدم جاريد كوشنر صهر ترامب، الخطة التي عمل على إعدادها، خلال مؤتمر تحت عنوان «السلام من أجل الازدهار» سيعقد في البحرين، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويوصف فلسطينياً بأنه المدخل الاقتصادي لتطبيق «صفقة القرن» وتصفية القضية الفلسطينية.ووسط مقاطعة عدة دول عربية للمؤتمر، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده رفض المشاركة، في حين دعت الفصائل الفلسطينية إلى تظاهرات أمام سفارة البحرين في جميع أنحاء العالم تنديداً بمؤتمر المنامة، إلى جانب التلويح بالتصعيد الميداني على نقاط التماس مع العدو الإسرائيلي.

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