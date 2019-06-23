عرض سوري يفوز بالجائزة الذهبية في مهرجان تونسي

2019/06/23 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض سوري يفوز بالجائزة الذهبية في مهرجان تونسيتونس - فاز العرض السوري “كحل عربي” بطولة روجينا رحمون وإخراج سوزان علي بالجائزة الذهبية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج الذي أسدل الستار على دورته الثانية، في تونس.العرض مدته 45 دقيقة ويحكي قصة فتاة فقدت أسرتها في تفجير انتحاري لتبقى وحيدة مع الذكريات حائرة بين البقاء في سوريا أو الرحيل عنها.وقدم المهرجان على مدى خمسة أيام 27 عرضا عربيا وأجنبيا يعتمد كل منها على الأداء الفردي للممثل على المسرح والذي يعتبر أصعب أنواع العروض الفنية.وتنافس على الجوائز 11 عرضا من مصر وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وليبيا والأردن والسعودية وسوريا والجزائر والمغرب وتونس.وحصل على المركز الثاني العرض المغربي “طل عليا” بطولة إيمان الإدريسي وإخراج رضوان الإبراهيمي بينما جاء بالمركز الثالث العرض التونسي “الجدود” بطولة خيرالدين بن عمر وإخراج غسان الجديدي.تشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج والممثل المصري عاصم نجاتي وعضوية الناقد العراقي حسين علي هارف والممثل الفلسطيني أحمد أبوسلعوم وخبير السينوغرافيا الجزائري حمزة جاب الله.ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعرض الإسباني “لا تنساني” بطولة وإخراج ماريا أوبرتو.وتضمن برنامج المهرجان، الذي أقيم برعاية كل من وزارتي الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية، ورش عمل في النقد المسرحي والكتابة والمسرح التفاعلي.

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