"أعرني حلمك".. فن أفريقي متنقل يخطب ود المغرب

2019/06/23 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أعرني حلمك"..فن أفريقي متنقل يخطب ود المغربالدار البيضاء (المغرب) - بدأت هذا الأسبوع فعاليات معرض “أعرني حلمك” للفن الأفريقي المعاصر بمدينة الدار البيضاء المغربية، في أولى محطات هذا الحدث الذي يضم أعمالا لفنانين أفارقة كبار قبل التجوال على مدى سنة في أرجاء مختلفة من القارة السمراء.وتشمل فقرات هذا الحدث، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي، تكريم فنان محلي يجسّد روح العصر، إلى جانب فقرة مخصّصة للفنانين الشباب يشرف عليها مندوب فني شاب في كل بلد من البلدان التي يحط بها الرحال، علما وأن فعاليات المعرض ستنتقل بعد المغرب إلى السنغال وساحل العاج ونيجيريا وإثيوبيا ثم جنوب أفريقيا.ويضم المعرض الرئيسي نحو ثلاثين عملا من الأعمال الأساسية لفنانين أفارقة ذائعي الصيت عالميا مثل الغاني إل أناتوسي والجنوب أفريقي ويليام كنتردج والكاميروني بارتولمي توغو والعاجي واتارا واتس والمالي عبداللاي كوناتي.وقالت سهام ورمونت، المندوبة الفنية للفقرة الخاصة بالشباب في معرض الدار البيضاء، “من المهم أن تعرض أعمال أفريقية في أفريقيا دون حاجة لأي نظرة خارجية أو المرور عبر باريس أو البندقية أو بازل”، في إشارة إلى المدن التي تحتضن ثلاثة من أهم معارض الفن المعاصر في العالم.وتقام فقرة العارضين الشباب في قاعة بوسط المدينة العتيقة للدار البيضاء، وتقترح تشكيلة جريئة تشمل صورا فوتوغرافية لمحمد الباز تحت عنوان “صداع الحب”، وتتمحور حول موضوع المثلية الجنسية الذي يعد من المحرّمات في المغرب ويعاقب عليه القانون.وينظم معرض “أعرني حلمك” من جانب مؤسسة تنمية الثقافية المعاصرة الأفريقية.وتطمح هذه المؤسسة الخاصة إلى “تنشيط سوق الفن المعاصر الأفريقي”.وتضم مستثمرين وجامعي أعمال فنية.وتستمر أنشطة هذه التظاهرة إلى غاية 31 يوليو المقبل بالدار البيضاء.

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