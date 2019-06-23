رئيس كتلة سائرون يتراجع عن قرار استقالته بعد ساعات من تقديمها

2019/06/23 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع رئيس كتلة سائرون النيابية حسن العاقولي عن قرار استقالته من مجلس النواب بعد ساعات من تقديمها إلى رئاسة المجلس أمس.

وقال العاقولي في مؤتمر صحفي إننا “قدمنا استقالة لهيئة رئاسة مجلس النواب لكن جميع الكتل السياسية وقفوا بالضد من قرار الاستقالة وسأراجع القرار.”

وكان رئيس كتلة سائرون النيابية النائب حسن العاقولي قد أعلن، في وقت سابق من يوم أمس السبت، عن تقديم استقالته من منصبه في مجلس النواب.

وكشف النائب عن كتلة سائرون رامي السكيني، يوم أمس السبت، سبب استقالة رئيس كتلته حسن العاقولي من عضوية البرلمان.



وقال السكيني في تصريح، لعدد من وسائل الإعلام، إن “الكثير من النواب يتمنون أن يكونوا عن حسن ظن المواطن، فهذه الاستقالة (استقالة العاقولي) هي إجابة لكثير من تساؤلات الشارع العراقي، وهي ليست هروباً إلى الأمام، بل هو رأي شخصي يعكس إجابته للشارع”.

وأضاف السكيني أن “الكثير من النواب يفكرون بالاستقالة كورقة ضغط وإعلان صريح عما يحدث من ضعف في الخدمات وضعف بالملف الأمني… الاستقالة جاءت كرسالة للشارع بأن الكتل غير جادّة في ما مصالح المواطنين”، معتبراً أن استقالة العاقولي “مسألة طبيعية ولا تؤجج المشهد.”

بدوره، قال النائب عن سائرون جواد الموسوي، في بيان، إن “استقالة العاقولي تعبر عن مدى الضغوط التي تتعرض لها سائرون”.



وأضاف أن استقالة العاقولي تعبر عن “وجود الكثير من الجهات الفاسدة التي تحارب وتقف بالضد من مشروع الإصلاح الذي تنتهجه سائرون، وعدم وجود دعم شعبي وجماهيري.” بدوره، أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، أن رئيس كتلة سائرون البرلمانية حسن العاقولي وعد بإعادة النظر في قرار الاستقالة.

وقال الموسوي في بيان: “كانت لنا زيارة الى حسن العاقولي لثنيه عن قرار الاستقالة كوننا بحاجة لجهود شخصه وكفاءته بالعمل.” وأضاف الموسوي أن “العاقولي وعدنا بأنه سيعيد النظر بقراره.”

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