نجاة رئيس اركان الجيش الاثيوبي من الموت باعجوبة

2019/06/23 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد الأحد أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار وذلك بعيد ساعات من إعلان الحكومة عن حصول “محاولة انقلاب” في شمال غرب البلاد.وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء عبر التلفزيون الوطني وظهر فيها مرتدياً البزة العسكرية، أعلن رئيس الوزراء تعرض رئيس الأركان لإطلاق نار،...

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