2019/06/23 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاميلتون أول المنطلقينباريس - سيكون بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون أول المنطلقين، الأحد، في سباق جائزة فرنسا الكبرى، ضمن المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد لعام 2019، بعد تصدره على متن سيارته مرسيدس التجارب الرسمية على حلبة بول ريكار أمام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.وهذه هي المرة الـ86 التي ينطلق فيها هاميلتون من المركز الأول بمسيرته الاحترافية والثالثة هذا الموسم بعد الأولى في جائزتي أستراليا وموناكو في المرحلتين الأولى والسادسة من بطولة العام الحالي، كما أن فريقه مرسيدس سينطلق من المركز الأول للمرة السادسة هذا الموسم وبثنائية سادسة أيضا في الانطلاق.وأكد فريق “الأسهم الفضية” سيطرته على منافسات هذا الموسم بعدما حقق بداية تاريخية لبطولة 2019، بثنائية المركزين الأولين خمس مرات في المراحل الخمس الأولى.ويتصدر هاميلتون الترتيب العام برصيد 162 نقطة أمام بوتاس 133 نقطة وفيتل 100 نقطة وفيرشتابن 88 نقطة.

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