ردة فعل اطفال ونساء سمعوا اطلاق نار في بغداد

2019/06/23 | 07:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت عجلة عسكرية النار في الهواء قرب محطة وقود الجبهة في بغداد لفتح الطريق، ما اثار الفزع والخوف لدى الاطفال والنساء الذين كانوا في عجلة مدنية....

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