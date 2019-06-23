2019/06/23 | 07:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو رغيف: المعارضة السياسية تكامل لمساحة الحكومة وليس الانعزال عد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني نوفل أبو رغيف، المعارضة السياسية "تكامل لمساحة الحكومة" وليس الانعزال.وقال أبو رغيف في تغريدة على صفحته في {تويتر} ان" المعارضة السياسية لا تعني الخروج من بنية الدولة او الانعزال عنها، بل هي مساحة مجاورة لمساحة الحكومة".وأضاف" تتكامل معها وتتابع وتراقب وتقيم وتسعى الى التقويم عبر الوسائل والصيغ الدستورية الصحيحة".وكان تيار الحكمة الوطني، أعلن الأحد الماضي، عقب اجتماع إستثنائي لمكتبه السياسي تبنيه "{المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة} والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".وأبلغ رئيس الكتلة فالح الساري رئاسة مجلس النواب، في وثيقة، ان "كتلة الحكمة النيابية قد تحولت الى المعارضة السياسية ويرجى اعتماد ذلك قانونياً والتعاطي مع الكتلة على هذا الأساس داخل مجلس النواب".

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