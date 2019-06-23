2019/06/23 | 07:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فالح الساري: الحكومة اثبتت عدم قدرتها على تجاوز المحاصصة وسيكون لنا موقف من الوزراء الجدد اكدت كتلة الحكمة النيابية المعارضة، عدم قدرة الحكومة على تجاوز المحاصصة، بعد سحب فقرة استكمال الكابينة الوزارية من جلسة امس السبت.وقال رئيس الكتلة الساري في بيان، كما توقعنا لم يكن هناك توافق على ادراج فقرة الشواغر الوزارية في جلسة اليوم"، منوها الى" تثبيت ملاحظات على ان المحاصصة هي السائدة في جو تشكيل الحكومة".وأضاف ان" الحكومة لم تكن قادرة على تقديم الأسماء وعذرها بسبب عدم حسم اجراءات المساءلة والعدالة والنزاهة والتحقق من بعض الوثائق والإجراءات الثانوية والتي حالت دون وصل الأسماء الى قبة البرلمان".وتابع الساري" نحن نعتقد انه لازالت هناك محاصصة في توزيع الحقائب الوزارية ولم يتم اختيار الوزراء الكفؤين والتكنوقراط والقادرين على ادارة الملفات المهمة، وأبرزها ملف الوضع الأمني وتراجعه وعدم وضوح الخطط الأمنية والامكانية في تتبع الإرهاب".وأشار الى ان" الحكمة النيابية المعارضة تتطلع الى تقديم أسماء قادرة على تنهض بالواقع الأمني؛ لذا ننتظر هذه الأسماء وسنتحقق من كيفية وصولها ومن هي الجهات التي تقف خلفها".وبين رئيس كتلة الحكمة النيابية المعارضة ان" الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة لم تكن معلومة لحد اللحظة، وكالعادة يقوم رئيس الحكومة بمفاجئتنا بيوم التصويت؛ ليدرج الأسماء دون ان نتحقق من صحة المعلومات التي تؤكد إمكانية هذه الشخصيات على القيادة"، مطالبا عبد المهدي " بحضور الأسماء قبل موعد الجلسة بـ48 ساعة".وكشف عن" جلسة الثلاثاء المقبل ستخصص لاستكمال الكابينة الوزارية، وان لم يستكمل سنذهب الى الأسبوع المقبل"، لافتا الى" اننا سنتابع ونراقب الأسماء وكيفية وصولها وهل انها فعلا جاءت من اختيارات شخصيات كفؤة وقادرة على النهوض بالواقع كما وعدنا رئيس البرلمان ام انها جاءت وفق توزيع للكتل السياسية المتنفذة في تشكيل الحكومة".وكان مجلس النواب اعلن فقرة استكمال الوزاراة الوزارية وانهاء الدرجات الخاصة بالوكالة ضمن جدول اعمال السبت.وكشف مصدر برلماني مطلع ان رئاسة البرلمان قررت رفع فقرات التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول جلسة امس السبت.

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