في بيان مكتوب .. وزير الخارجية الامريكية : لم نجل قواتنا من قاعدة بلد شمال بغداد ترجمة خولة الموسوي

2019/06/23 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الامريكية بومبيو في بيان مكتوب لا تقوم الولايات المتحدة بإجلاء أفراد من قاعدة بلد الجوية في العراق.تحت قيادة الرئيس ترامب ، الولايات المتحدة ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بدعم حلفائنا وشركائنا في المنطقة.وصرح العقيد كيفن ووكرمدير حماية القوة الامريكية ، بدحض الادعاءات غير المشروعة بأن القوات الأمريكية تقوم بإجلاء...

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