إيران تصعّد مع واشنطن وتلقي بالمسؤولية على الآخرين

2019/06/23 | 07:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – تستمرّ القيادة الإيرانية في المكابرة والتلويح بردود قاسية على أي هجوم، لكن في نفس الوقت تحاول أن تتبرأ من اتهامها

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