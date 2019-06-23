الذكاء الاصطناعي يفبرك الفيديوهات باحتراف

2019/06/23 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مؤخرا شريط فيديو يظهر فيه مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ وهو يتحدث عن سيطرته على

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