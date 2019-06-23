مطالب نواب نينوى بخصوص املاك الوقفين الشيعي والسني

2019/06/23 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد عدد من نواب نينوى لقاء خاصا من اجل مناقشة القضايا العاجلة التي تخص وضع المحافظة....

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