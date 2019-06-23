2019/06/23 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t0pkNm-WUhY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احنا ناس فقراء وعوائلنا عايشة على البسطيات سوق كامل مهدد بالازالة بحجة التجاوز) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احنا ناس فقراء وعوائلنا عايشة على البسطيات سوق كامل مهدد بالازالة بحجة التجاوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).