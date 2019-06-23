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#محمد السعدي - الهويدر .. قريتي . 1/ 2


#محمد السعدي - الهويدر .. قريتي . 1/ 2
2019/06/23 | 07:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_السعدي قرية الهويدر : التي ولدت فيها وقضيت ثلث عمري ، الذي تجاوز الستين بين درابينها الطينية وعلى تخوت مقائيها العتيقة وبين أهلها ، هاجرتها مجبراً ، لكنها لم تفك عني رغم مرور تلك السنيين في المهجر ، وما زالت تعيش في تفاصيل حياتي اليومية في عطر الذكرى والناس والدربونه والنهر والمقهى والارهاصات .

حيث لايمر يوماً الأ ويهاجمني شريط الذكريات عن طيبة ناسها ورائحة قداحها وطينة نهرها وميائه الرقراقة الزلال و......

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