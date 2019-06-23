محمد السعدي - الهويدر .. قريتي . 1/ 2

2019/06/23 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدي قرية الهويدر : التي ولدت فيها وقضيت ثلث عمري ، الذي تجاوز الستين بين درابينها الطينية وعلى تخوت مقائيها العتيقة وبين أهلها ، هاجرتها مجبراً ، لكنها لم تفك عني رغم مرور تلك السنيين في المهجر ، وما زالت تعيش في تفاصيل حياتي اليومية في عطر الذكرى والناس والدربونه والنهر والمقهى والارهاصات .حيث لايمر يوماً الأ ويهاجمني شريط الذكريات عن طيبة ناسها ورائحة قداحها وطينة نهرها وميائه الرقراقة الزلال و......

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