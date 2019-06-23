قضايا حساسة بحثها رئيس برلمان العراق مع علاوي

2019/06/23 | 08:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ضرورة إكمال الكابينة الوزارية والتصويت على الدرجات الخاصة....

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