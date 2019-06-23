2019/06/23 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترامب في تغريدة جديدة: لم ألغِ الضربة العسكرية على إيران

متابعة -

كلمة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر،

إنه لم يُلغِ الضربة العسكرية على إيران، كما أوردت وسائل الإعلام،

وإنما أصدر أمراً بوقف تنفيذها في الوقت الحالي.

وجاءت التغريدة، بعد ساعات من إعلان ترامب، أن واشنطن ستفرض حزمة

جديدة ومشدّدة من العقوبات على طهران غداً الاثنين.



كما شدد ترامب

على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن سياسة

العقوبات تؤتي ثمارها.





وكتب الرئيس الأميركي عبر موقع تويتر "سنفرض عقوبات إضافية مشددة

على إيران الإثنين"، مضيفاً "لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية".

وأوضح أنه "لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! في ظل خطة (الرئيس

السابق باراك) أوباما الفظيعة، كانوا في طريقهم إلى النووي في سنوات

قليلة، والتحقق الحالي غير مقبول.



نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على

إيران يوم الاثنين".

وكان ترامب قال إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل

العسكري ضد إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحافي، أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف

إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى

منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران.

وأردف الرئيس الأميركي قائلا: آمل أن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء

الكافي لمراعاة مصالح شعبه.

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