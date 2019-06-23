2019/06/23 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توج نادي اربيل لكرة القدم بالدوري الكوردستاني للشباب، بعد تعادله في المباراة الختامية مع نادي نوروز بهدف واحد لكل منهما.

وسجل هدف فريق اربيل اللاعب محمد هاوار، في حين سجل هدف فريق نوروز اللاعب يوسف محمد.

وبهذه النتيجة رفع نادي اربيل رصيده الى 26 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي سيروان الجديد الذي حل بالمركز الثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل يتوج بالدوري الكوردستاني للشباب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل يتوج بالدوري الكوردستاني للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).