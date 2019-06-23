النائب الزيدي لـ

2019/06/23 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عد النائب فالح الزيدي، ان الكتل لم تلتزم بالتزاماتها ووعودها باطلاق يد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي باختيار ما تبقى من المرشحين لاستكمال الكابينة

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