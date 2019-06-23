سكان اسطنبول ينتخبون رئيسا للبلدية في اختبار للديمقراطية وأردوغان

2019/06/23 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدلي ما يربو على عشرة ملايين من سكان إسطنبول بأصواتهم غدا الأحد في إعادة انتخابات رئاسة البلدية التي باتت استفتاء على سياسات الرئيس رجب طيب

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