زيارة الاربعين هل تتطلب تأشيرة دخول العراق؟ مسؤول يجيب

2019/06/23 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة محافظة ايلام غرب ايران العميد نور علي ياري على ضرورة الحصول على تأشيرات دخول للمشاركة في الزيارة الاربعينية رغم كونها مجانية....

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