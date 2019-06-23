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ترامب: لم أتراجع عن ضرب إيران


ترامب: لم أتراجع عن ضرب إيران
2019/06/23 | 08:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترامب: لم أتراجع عن ضرب إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/23 | 08:41.

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