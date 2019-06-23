واشنطن تحظر على خمس كيانات صينية شراء قطع ومكونات أميركية

2019/06/23 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قالت وزارة التجارة الأميركية إنها أدرجت عدة شركات صينية ومعهدا تابعا للدولة لإنتاج أجهزة كمبيوتر عملاقة مزودة بتطبيقات عسكرية للكيانات التي تضمها قائمة الأمن القومي والتي تحظر عليها شراء قطع ومكونات أميركية دون موافقة الحكومة.وقيود التصدير التي أعلنت الجمعة بإضافة الشركات لما يعتبر فعليا قائمة سوداء للتجارة أحدث مسعى من جانب إدارة الرئيس […]

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