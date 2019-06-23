غرق أربعة أشخاص في دهوك خلال اسبوع

2019/06/23 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في محافظة دهوك، اليوم الاحد، بغرق اربعة اشخاص في المحافظة خلال اسبوع واحد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "حالات الغرق في دهوك شهدت ارتفاعاً خلال الاسبوع الماضي، بواقع اربع حالات".

واضاف المصدر ان "احدى حالات الغرق لم يتم العثور على الجثة لحد الان، وهي تعود لطالبة تبلغ من العمر 16 عاماً".

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