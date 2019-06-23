انهيار مبنى في كمبوديا يؤدي إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص

2019/06/23 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت السلطات الكمبودية عن ​انهيار مبنى​ قيد الإنشاء في مدينة سينهانوكفيل بجنوب غرب البلاد ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وجرح عشرات الأخرين.ونقل موقع “بي بي سي” البريطاني أن الطوارئ في كمبوديا تواصل عمليات الانقاذ تحت الأنقاض بحثا عن ناجين محتملين من خلال مساعدة الجيش الكمبودي.وذكر الموقع أن المبنى الذي انهار صباح […]

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