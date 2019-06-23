2019/06/23 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت السلطات الكمبودية، عن ​انهيار مبنى​ قيد الإنشاء في مدينة سينهانوكفيل بجنوب غرب البلاد ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً وجرح عشرات الآخرين.ونقل موقع “بي بي سي” البريطاني أن “الطوارئ في كمبوديا تواصل عمليات الانقاذ تحت الأنقاض بحثا عن ناجين محتملين من خلال مساعدة الجيش الكمبودي”.وذكر الموقع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 17 شخصاً بانهيار مبنى قيد الإنشاء في كمبوديا وكالة خطوة برس.

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